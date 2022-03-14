Личаківський райсуд Львова заочно арештував російського пропагандиста Соловйова

14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління ДБР та обрав запобіжний захід – тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену владної в РФ політичної партії «Єдина Росія» Володимиру Соловйову.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

11 березня за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей.

Встановлено, що Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення.

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлено до закордонних колег.

Нагадаємо, очільниці телеканалу Russia Today і російській пропагандистці Маргариті Симоньян оголосили про підозру. Її також мають оголосити у міжнародний розшук.