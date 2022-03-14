РПЦ в Амстердамі заявила про розрив із Московським патріархатом

Російська православна церква в Амстердамі першою із західних церков заявила про розрив із Московським патріархатом через напад Росії на Україну. Про це повідомляє Ліга з посиланням на сайт церкви.

"Священнослужителі одноголосно заявили, що більше не можуть функціонувати у складі Московського патріархату та забезпечувати духовно безпечне середовище для наших вірян", – сказано в повідомленні.

У заяві наголошується, що парафіяльна рада вирішила підтримати цей крок духовенства і пропонує парафіянам вчинити так само. Загальні збори призначено на 26 березня.

У РПЦ Амстердама уточнили, що до загальних парафіяльних зборів богослужіння в храмі не проводитимуть – "не лише з метою безпеки, а й з пасторських міркувань". Духовенство вважає, що у цій складній ситуації вони не можуть щиро молитися.

"Це рішення є надзвичайно болючим і важким для всіх зацікавлених сторін", – наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше предстоятель РПЦ патріарх Кирило в проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві в Прощену неділю заявив, що війна триває, бо на Донбасі не хочуть гей-парадів.