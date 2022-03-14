Держсекретар Блінкен засудив напад РФ на Яворівський полігон

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив напад Росі в неділю вранці на Яворівський полігон, що біля кордону України з Польщею, закликавши припинити «жорстокість» у міру того, як війна наближається до кордонів НАТО. Про це він написав у себе Twitter.
We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022
"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею", - написав Блінкен у неділю.
Тридцять п'ять людей загинули і 134 отримали поранення після того, як РФ випустила понад 30 ракет.
Під час свого звернення до українського народу президент Зеленський наголосив: "Якщо НАТО не закриє наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на її територію".