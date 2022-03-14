Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Білорусів хочуть вдягнути у російську форму для війни з Україною – секретар РНБО

Частина білоруських військових відмовляється воювати проти України

Білорусів хочуть вдягнути у російську форму для війни з Україною – секретар РНБО
Фото: скріншот відео

Росія розробляє спецоперацію із залучення до війни з Україною білоруських військових. Для цього останніх хочуть перевдягнути у російську військову форму. 

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

«Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони мають бажання одягнути форму РФ на білоруських військових. Я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, яку мають росіяни разом з чеченцями», – заявив Данілов.

За його словами, частина білоруських військових відмовляється воювати проти України. Їх вмовляють працівники Федеральної служби безпеки РФ та інших спецслужб.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія готує серію кривавих провокацій, щоб змусити керівництво Білорусі до війни проти України

Генштаб ЗСУ розцінює ймовірність участі білоруської армії у війні проти України як високу. 12 березня Міністерство оборони Білорусі заявило, що відправляє до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також