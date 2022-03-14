Білорусів хочуть вдягнути у російську форму для війни з Україною – секретар РНБО

Росія розробляє спецоперацію із залучення до війни з Україною білоруських військових. Для цього останніх хочуть перевдягнути у російську військову форму.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

«Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони мають бажання одягнути форму РФ на білоруських військових. Я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, яку мають росіяни разом з чеченцями», – заявив Данілов.

За його словами, частина білоруських військових відмовляється воювати проти України. Їх вмовляють працівники Федеральної служби безпеки РФ та інших спецслужб.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія готує серію кривавих провокацій, щоб змусити керівництво Білорусі до війни проти України.

Генштаб ЗСУ розцінює ймовірність участі білоруської армії у війні проти України як високу. 12 березня Міністерство оборони Білорусі заявило, що відправляє до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп.