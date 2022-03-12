​​У Білорусі заявили, що відправлять 5 батальйонно-тактичних груп до кордону з Україною

При цьому у відомстві заперечують, що це частина підготовки до вступу у війну на боці РФ.

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військовим, які перебувають там зараз. При цьому у відомстві заперечують, що це частина підготовки до вступу у війну на боці Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні міноборони Білорусі в телеграм-каналі.

Начальник генштабу Збройних сил РБ, перший заступник міністра оборони генерал-майор Віктор Гулевич заявив, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".

За його словами, ці військові "виконують розвідку, патрулювання, охорону об’єктів й оборону на дорожніх напрямках".

"Найближчим часом заплановано замінити їх також на п’ять БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться в пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язане з підготовкою і, тим паче, участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.

Нагадаємо, за даними Бі-бі-сі, трупи російських військових з України звозять до білоруського Мозиря, де складають їх у морзі поза холодильником, а потім вивозять у невідомому напрямку.

Учора глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія готує серію кривавих провокацій, щоб змусити керівництво Білорусі до війни проти України. Він закликав білорусів не дати Кремлю знищити майбутнє їхньої країни. Того самого дня РФ вчинила збройну провокацію, аби виправдати втягування Білорусі у війну: два літаки ЗС РФ завдали артудару по селу у Брестській області.