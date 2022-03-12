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За російськими військовими йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів, – допит полоненого в СБУ

Окупанти розуміють, що єдиний вихід для них – це полон. 

За російськими військовими йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів, – допит полоненого в СБУ
Фото: скрін

За російськими військовими в Україні йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів.

Про це на допиті в СБУ розповів 22-річний старший сапер з окупаційних військ. Він стверджує, що в Україну його відправили "на навчання".

Росіянин зазначив, його частина перетнула кордон з Україною в Армянську, після чого шість днів сунула українською землею до Миколаєва. Після бою з ЗСУ військові здалися.

"Ми бачили, що ми їдемо сюди не миротворцями, а воювати. На питання командиру, якого хр*на ми тут робимо, розвернутись додому і поїхати... Не доїдемо ми додому, ешелони позаду вбивають за дезертирство", – сказав він.

Окупант додав, що й інші військові повідомляли про ешелони, створені для вбивства росіян, які хотіли втекти. Він також повідомив, що їм брехали про відсутність мирних мешканців у населених пунктах і що ракети не стріляють по цивільних. 

За словами російського військового, під Одесою 600 окупантів відмовились сходити з судна, коли зрозуміли, що на них чекає. Він каже також, що єдиний вихід, щоб лишитися живим – це здатися в полон. 

Нагадаємо, схожу інформацію озвучував і член профільного комітету парламенту Федір Веніславський. Він сказав, що в Київській області стоять "загороджувальні загони" чеченців, які заважають російським військовим здатися і відступити.

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