У Мелітополі понад 2 тис. людей зібралися на мирний мітинг проти окупантів, вимагають звільнити мера Івана Федорова.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера міста Мелітополя Івана Федорова. До цього він відмовився від співпраці з ворогом. Окупанти затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Як повідомляли, окупанти блокують інтернет і мобільний зв’язок у Мелітополі. Російські військові неодноразово захоплювали телевежу та вежі радіозв'язку. Міська й державна влада не можуть контролювати контент, який транслюється в місті по телебаченню і радіо.

10 березня російські військові викрали в Мелітополі депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Її потім відпустили.