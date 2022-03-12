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У Мелітополі понад 2 тис. людей вимагають в окупантів звільнити мера Федорова

Люди зібралися біля захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації.

У Мелітополі понад 2 тис. людей вимагають в окупантів звільнити мера Федорова
Фото: скрін

У Мелітополі понад 2 тис. людей зібралися на мирний мітинг проти окупантів, вимагають звільнити мера Івана Федорова.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера міста Мелітополя Івана Федорова. До цього він відмовився від співпраці з ворогом. Окупанти затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Як повідомляли, окупанти блокують інтернет і мобільний зв’язок у Мелітополі. Російські військові неодноразово захоплювали телевежу та вежі радіозв'язку. Міська й державна влада не можуть контролювати контент, який транслюється в місті по телебаченню і радіо.

10 березня російські військові викрали в Мелітополі депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Її потім відпустили.

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