Росіяни хаотично обстрілювали в Миколаєві лікарні, інтернат і котельню, є поранені

Ворог ховається в сільських школах і хатах.

Війська Російської Федерації вночі хаотично обстрілювали Миколаїв. Ворог вів вогонь по лікарнях, котельні, інтернату. Станом на зараз про жертв невідомо, поранено двох людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вони змінюють тактики, виїжджають, стріляють і тікають. Розміщуються в селах, квартируються у школах, сільських будинках. Тобто ми не можемо сильно накривати", – повідомив він.

Кім зазначив, що з російськими окупантами тепер працюють жорсткіше.

Нагадаємо, увечері 10 березня росіяни відновили обстріл Миколаєва. Ворог вдарив по околицях міста, снаряди прилетіли в житлові будинки.