По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни хаотично обстрілювали в Миколаєві лікарні, інтернат і котельню, є поранені

Ворог ховається в сільських школах і хатах.

Росіяни хаотично обстрілювали в Миколаєві лікарні, інтернат і котельню, є поранені
Фото: скрін

Війська Російської Федерації вночі хаотично обстрілювали Миколаїв. Ворог вів вогонь по лікарнях, котельні, інтернату. Станом на зараз про жертв невідомо, поранено двох людей. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вони змінюють тактики, виїжджають, стріляють і тікають. Розміщуються в селах, квартируються у школах, сільських будинках. Тобто ми не можемо сильно накривати", – повідомив він.

Кім зазначив, що з російськими окупантами тепер працюють жорсткіше. 

Нагадаємо, увечері 10 березня росіяни відновили обстріл Миколаєва. Ворог вдарив по околицях міста, снаряди прилетіли в житлові будинки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також