Резніков звернувся до інтелектуальної спільноти різних держав: "Для Росії війна закінчиться катастрофою"

Міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення до інтелектуальної спільноти Росії, Білорусі та Ізраїлю. Він підкреслив, що звертається не як очільник міністерства чи юрист, а як людина, яка впевнена, що треба використовувати всі методи для запобігання катастрофі.

Резніков сказав, що звертається до всіх членів руху поціновувачів інтелектуальних ігор, яким він є і сам, і насамперед цього руху в РФ, Білорусі та Ізраїлі, а також Азербайджані, Вірменії, Казахстані.

"Особливо хочу звернутися до жителів інтелектуальних центрів Росії – Москви, Петербурга, Новосибірська, Нижнього Новгорода, Казані та інших міст. Ви як ніхто розумієте, що відбувається. Інтуїція, напевно, підказує вам, чим усе закінчиться", – сказав він.

Міністр оборони висловив упевненість, що вони знають про розстріли Росією мирних українських міст, вбивства жінок і дітей. Тільки в Маріуполі за два тижні загинули більш ніж 1500 мирних мешканців.

"І це не операція. Це загарбницька війна, яку Росія програє. І вже програє. Ви знаєте, що українська армія вже знищила тисячі російських солдатів, а сотні здалися в полон. Ми не приховуємо цю інформацію, вона абсолютно доступна. Для Росії війна закінчиться катастрофою. Багато з вас уже покинули Росію, ви сподіваєтесь пересидіти темні часи на відстані. Боюся, вам буде нікуди повертатись", – заявив Резніков.

Він додав, що для Білорусі, якщо вона піддасться тиску, це закінчиться ще більшою катастрофою, бо Росії буде не до неї, а Україна вважатиме її зрадницею. Для Ізраїлю, який демонструє відстороненість, це обернеться зростанням недовіри.

"Тому що ми вистоїмо. Не сумнівайтеся. З вами чи без вас. А що ви можете?" – звернувся міністр.

Резніков сказав, що в Ізраїлі можна активніше висловлювати свою позицію і цим формувати рішення. У Білорусі – відмовити своїх близьких та знайомих від виконання навіжених наказів. У Росії – повпливати на настрої у великих містах.

"Я не закликаю вас стріляти у феесбешників, поліцейських, військових. Просто пояснюйте людям, що це злочинна війна, яка вбиває вашу країну", – продовжив він.

Резніков підкреслив, що більше не вдасться міняти свободу на комфорт та умовну безпеку. Свободи не буде ні особистої, ні інтелектуальної. Не вдасться знайти її і на Заході – там паспорти росіян будуть викликати зневагу та підозру.

"Зараз той момент, коли вирішується доля вашої країни на десятиліття уперед. Ви маєте зробити все, щоб зупинити цю воєнну авантюру Кремля, яка вже забрала тисячі та тисячі життів. Яка зробила Росію вигнанцем і прирікає на деградацію. У вас не буде науки, не буде культури, у вас не буде освіти. Розвитку не буде жодного. Залишаться тільки скрєпи. Обнулені", – зазначив міністр.

Резніков сказав, що його країна зараз під ударом, скрізь багато горя. Але в неї є майбутнє.

"Я пишаюся тим, що довкола мене молоді та дорослі громадяни, які захищають свою землю. Чоловіки та жінки. Зі зброєю в руках, як вільні люди. І в очах у них гідність, самоповага та сила. А що ви бачите в очах тих, хто вас оточує? Рішення треба ухвалювати дуже швидко. Ваша хвилина вже пішла", – зазначив міністр.