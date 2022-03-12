Через перебої зі звʼязком у Чернігові виникли проблеми з оповіщенням містян про повітряну тривогу

Мешканців просять за можливості поки що не виходити з укриття.

У Чернігові через порушення звʼязку виникли проблеми з оповіщенням мешканців про повітряну тривогу.

Містян закликали бути максимально обережними і за можливості не виходити з укриття. Про це йдеться в повідомленні очільника Чернігівської ОДА Вʼячеслава Чауса в Telegram.

"Щодо скасування тривоги. Через проблеми зі зв'язком у місті Чернігові інформації від департаменту цивільного захисту ОДА, на сторінці голови ОВА Чауса або в додатку наразі немає", – йдеться в повідомленні.

Російська Федерація вже багато днів поспіль атакує Чернігів з повітря. Через учорашній нічний удар усе місто лишилося без водопостачання, є проблеми з електрикою та опаленням. 9 березня росіяни обстріляли колону людей, яка намагалася вийти з Чернігова. За словами мера, загинула дитина.