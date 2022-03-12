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Винищувачі Повітряних Сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС

Зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 11 березня вразили п’ять повітряних цілей.

Винищувачі Повітряних Сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Збитий російський літак
Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі російських військ.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних сил України

«Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет «повітря-повітря» середньої та малої дальності», – йдеться в повідомленні. 

Також зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 11 березня вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат «Форпост» та чотири гелікоптери окупантів. 

«Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування «Північ» про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині», – додає командування Повітряних сил.

Нагадаємо, за оцінками Пентагону, Україні вдалося зберегти близько 80% потенціалу своїх Повітряних сил.

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