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Більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України, – голова ГУР Міноборони

Продовжувати війну в Росії хочуть лише президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу, стверджує Кирило Буданов. 

Більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України, – голова ГУР Міноборони
Кирило Буданов
Фото: uk.wikipedia.org

Більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України, оскільки війська РФ за два тижні зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали.

Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в спільному ефірі українських телеканалів.

За його словами, продовжувати війну в Росії хочуть лише президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу, натомість генералітет збройних сил РФ проти.

«Хтось активніший, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва Росії», – додав глава ГУР.Кирило Буданов підкреслив, що українська розвідка поінформована про майже всі плани агресора. «Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться», – сказав він.

Нагадаємо, за твердженням голови ГУР Міноборони, росіяни готують певні провокації на території ЧАЕС. Зокрема, окупанти можуть або вдатися до підпалу радіоактивних лісів, або до артилерійського обстрілу по ядерному сховищу.

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