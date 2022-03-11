​Наша спільна мета – загноїти тих, хто насмілився посягнути на нашу землю і нашу свободу, – командувач ССО

Уже очевидно: кожен російський солдат знає, куди він іде і для чого. Кожен із них винен у злочинах проти українського народу.

Щодня російська армія поповнює список своїх воєнних злочинів.

Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майор Григорій Галаган.

«Розстріли мирних громадян стали для росіян буденністю. Бомбардування дитячих лікарень і пологових будинків, знищення мирних домівок, обстріли біженців, зґвалтування і грабежі, блокади українських міст, вбивства дітей – лише за кілька днів вторгнення Росія показала свою справжню суть, – заявив він. – Уже очевидно: кожен російський солдат знає, куди він іде і для чого. Кожен із них винен у злочинах проти українського народу. Вони добре знають, кого саме бомблять і безжально розстрілюють. Їм байдуже кого убивати: дитину, жінку, старого. Головний наказ для них – стерти нас усіх з лиця землі. У цьому сенс існування Росії».

Командувач звернувся до всіх воїнів ССО України: жорстокість ворога ніколи не можна пробачити.

«Наша спільна мета – загноїти тих, хто насмілився посягнути на нашу землю і нашу свободу. Боріться! Нищте окупантів з усією люттю, на яку ми здатні, – закликав він. – За кожну сльозу і за кожну краплину української крові! Побратими, ви знаєте, що робити!»