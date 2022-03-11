Фінансова розвідка України ідентифікує активи осіб, які причетні до агресії РФ в Україні, - Держфінмоніторинг

Криптообмінники, пов'язані з підсанкційними росбанками, також у полі зору.

Державна служба фінансового моніторингу України (підрозділ фінансової розвідки України) займається ідентифікацією активів осіб, причетних до агресії РФ в Україні.

Про це йдеться в пресрелізі Держфінмоніторингу, який є в розпорядженні LB.ua.

"Держфінмоніторингом здійснюються практичні заходи щодо ідентифікації активів осіб, причетних до агресії РФ. Забезпечується аналітична діяльність, обмін інформацією та співпраця із Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами", - зазначено у повідомленні служби.

Держфінмоніторинг припинив контакти зі структурами РФ, які мали опікуватись протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

До того ж за активної координаційної роботи Держфінмоніторингу, 25 лютого 2022 року зупинено членство РФ у Комітеті експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL) - головним європейським арбітром у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму та забезпечує, щоб його країни-члени мали ефективні антилегалізаційні системи та відповідали міжнародним стандартам у цій сфері.

За поданнями української служби з 5 березня 2022 року підрозділ фінансової розвідки РФ (росфінмоніторинг) відключено від захищеного вебсайту Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

Також направлені звернення Держфінмоніторингу FATF та включення РФ до чорного списку FATF – найвпливовішої міжнародної міжурядової антилегалізаційної організації, що здійснює перегляд методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму, а також сприяє реалізації відповідних санкційних заходів в глобальному масштабі.

Служба продовжує консультації з FATF з метою вжиття більш дієвих кроків спрямованих на виключення РФ із членства в цій організації та включення РФ у чорний список FATF.

Після консультацій з МЗС України Держфінмоніторингом підготовлено звернення від імені прем’єр-міністра України до керівників урядів держав-членів FATF стосовно сприяння виключення РФ з FATF та включення РФ до чорного списку FATF.

До того ж Держфінмоніторингом спільно із командою Мінцифри, а також з ключовими криптоекспертами України проведено роботу щодо ідентифікації переліку російських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їх хостингу.

Крім того, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України і світу запустили механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ, не чекаючи запізнілої вказівки від FATF.

Держфінмоніторингом опрацьовуються законодавчі ініціативи щодо удосконалення санкційного законодавства з метою звернення до бюджету активів підсанкційних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

До цього, у четвер, 3 березня Рада дозволила націоналізувати все майно РФ в Україні та посилила відповідальність за мародерство.