Аграрії Волині розпочали весняно-польові роботи

Посіви озимих культур у Волинській області є в доброму та задовільному стані, а в регіоні триває підготовка до посіву ярих культур.

Про це повідомляють на сайті Волинської обласної державної адміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку ОДА.

"Усі посіви озимих культур знаходяться у доброму та задовільному стані. Аграрії активно проводять роботи з їх підживлення. Станом на 10 березня вже підживлено понад 45 тисяч га озимих зернових культур, зокрема практично завершено перше підживлення ріпаку. Наразі йде підготовка до посіву ярих культур", - сказано в повідомленні.

У пріоритеті аграріїв області для посіву цьогоріч – пшениця, кукурудза на зерно, ячмінь і гречка.

Аграрії Волині під урожай 2022 року посіяли 228 тисяч га озимих культур. У тому числі більш ніж 170 тисяч га озимих зернових на зерно і майже 50 тисяч га озимого ріпаку.

Нагадаємо, аграрії на початку березня під обстрілами навантажили перші 73 "воєнні" зерновози, а це 5 тисяч тонн.