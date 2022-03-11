​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
ГоловнаЕкономікаДержава

Аграрії Волині розпочали весняно-польові роботи

Підживлюють озимину та готуються до посіву ярих культур.

Аграрії Волині розпочали весняно-польові роботи

Посіви озимих культур у Волинській області є в доброму та задовільному стані, а в регіоні триває підготовка до посіву ярих культур.

Про це повідомляють на сайті Волинської обласної державної адміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку ОДА.

"Усі посіви озимих культур знаходяться у доброму та задовільному стані. Аграрії активно проводять роботи з їх підживлення. Станом на 10 березня вже підживлено понад 45 тисяч га озимих зернових культур, зокрема практично завершено перше підживлення ріпаку. Наразі йде підготовка до посіву ярих культур", - сказано в повідомленні. 

У пріоритеті аграріїв області для посіву цьогоріч – пшениця, кукурудза на зерно, ячмінь і гречка.

Аграрії Волині під урожай 2022 року посіяли 228 тисяч га озимих культур. У тому числі більш ніж 170 тисяч га озимих зернових на зерно і майже 50 тисяч га озимого ріпаку.

Нагадаємо, аграрії на початку березня під обстрілами навантажили перші 73 "воєнні" зерновози, а це 5 тисяч тонн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також