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Арештовані російські золотовалютні резерви дістануться Україні, шукаємо механізм передачі, - Мінекономіки

Обсяг резервів становить 415 мільярдів доларів.

Арештовані російські золотовалютні резерви дістануться Україні, шукаємо механізм передачі, - Мінекономіки

Мінекономіки спільно з урядами інших держав шукають механізм передачі Україні арештованих золото-валютних резервів Центробанку РФ, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Розмір резервів становить 415 млрд дол. Їх передадуть Україні для відшкодування збитків, які завдали російські загарбники.

"Західні уряди вже арештували золото-валютні резерви Центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті, цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі одноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Кудін заявив, що також Росія повинна буде виплатити українській стороні репарації (грошові і натуральні) після капітуляції РФ. 

Нагадаємо, радник президента України Олег Устенко заявив, що збитки України від руйнувань через військове вторгнення Росії становлять щонайменше $100 млрд.

Неурядова організація "Центр економічної стратегії" оцінила економічні втрати від тимчасової окупації Кримського півострова Росією у 135,024 млрд доларів.

10 березня міністр енергетики України Герман Галущенко під час онлайн-зустріч з міністрами енергетики держав G7 запропонував заморозити газові кошти Росії.

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