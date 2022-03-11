Славутич лишається знеструмленим, з Макарівською громадою немає звʼязку, – зведення про ситуацію в Київській області

У селі Заворичі від ворожого обстрілу згорів храм.

Найбільш небезпечними напрямками в Київській області лишаються Житомирська траса, напрямок Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів і північ Вишгородського району.

Про це в Telegram повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

На території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району йдуть бої. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру.

"В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Макарівського напрямку, Бучі, Ворзеля, Микуличів, Немішаєвого, Бородянки, Гостомеля, Козаровичів. Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини", – додав Кулеба.

Він також прозвітував про становище в усіх районах області. У Білоцерківському районі обстрілів станом на ранок не було, комунальні служби працюють посилено.

Сили оборони Бориспільського району в підвищеній боєготовності. Укріплюють блокпости. Постійно вирішують гуманітарні питання.

У Бучанському районі ситуація лишається напруженою. У Макарівській громаді нема звʼязку, у Бородянській територіальній громаді зафіксовано переміщення ворога. Вона готується до евакуації.

Немішаївською, Дмитрівською, Бучанською, Гостомельською громадами ворог переміщається технікою. Уночі відбувалися бої в Ірпені.

Техніка росіян пересувається й у Броварському районі по Баришівській, Калитянській і Великодимерській територіальних громад. Там тривають бойові дії. Калитянська громада: у селах Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки. Великодимерська громада: у селах Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик і Рудня. Баришівська громада: у селах Перемога, Рудницьке.

"Ситуація в цій частині району залишається дуже напруженою. У населених пунктах Калитянської громади Мокрець і Заворичі ситуація стабілізувалася. Ворожі війська відступили", – заявив Кулеба.

У селі Заворичі внаслідок обстрілу ворожих артилерійських систем згоріли місцевий храм і декілька приватних будинків, розташованих на східній околиці села.

У результаті бойових дій у с. Світильня частково зруйновані амбулаторія та приміщення сільської ради. Унаслідок влучення ворожого снаряда в підприємство "Феракс" виникла пожежа.

На території селища міського типу Велика Димерка потрапило під ворожий обстріл підприємство "Кока-Кола".

У селі Рудницьке частково вдалося відновити електропостачання. У с. Перемога ворожі війська дали доступ до будинку для літніх людей, щоб доправити медикаменти та продукти харчування.

Уночі в Баришівці було здійснено ракетний удар, внаслідок чого завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду селища.

У смт Калинівка та с. Скибин унаслідок ворожого обстрілу є пошкоджені будинки місцевих мешканців.

Північ Вишгородського району лишається окупованою. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. У Вишгородській, Петрівській і Пірнівській громадах ситуація контрольована. Населенню надають необхідну допомогу. Йде постійне перегрупування сил загарбника.

"До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району", – підкреслив Кулеба.

Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах. Славутич і ЧАЕС (які мають єдину енергосистему) досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури.

Обухівський район – ситуація стабільна, контрольована. Васильківська територіальна громада – ведеться боротьба з диверсійними угрупованнями. Фастівський район – ситуація стабільна та контрольована.

Сьогодні відбуватиметься евакуація населення Київської області гуманітарними коридорами:

Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ

Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ

Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ

Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир

"Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь під час евакуації людей", – зазначив Кулеба.