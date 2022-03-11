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На Чернігівщині рятувальники дістали з-під завалів тіла 4 загиблих жителів

Ще чотирьох осіб удалося врятувати.

На Чернігівщині рятувальники дістали з-під завалів тіла 4 загиблих жителів
Фото: Чернігівська ОДА

Унаслідок обстрілів 10-11 березня на Чернігівщині рятувальники вивільнили з-під завалів тіла чотирьох жителів.

Про це повідомили в Чернігівській облдержадміністрації.

"Підрозділи ГУ ДСНС в області цієї доби 8 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт, зокрема 4 рази — для розбору завалів зруйнованих унаслідок обстрілів будівель. З-під завалів вивільнено 4 травмованих і тіла 4 загиблих осіб", - повідомили в адміністрації.

Група піротехнічних робіт 27 разів виїжджала на виклики жителів області. Рятувальники виявили і вивезли два артилерійські снаряди та мінометну міну.

Нагадаємо, через бойові дії без електропостачання залишилося 232 населені пункти Чернігівщини.

10 березня в Ніжині внаслідок обстрілів окупантами загинуло двоє людей. Ще пʼятеро поранені.

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