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В Офісі президента назвали, які гуманітарні коридори для евакуації працюватимуть сьогодні

Є надія відкрити коридор з Маріуполя. 

В Офісі президента назвали, які гуманітарні коридори для евакуації працюватимуть сьогодні
Фото: Кирило Тимошенко

У п’ятницю, 11 березня, запланована робота гуманітарних коридорів у декількох областях України. 

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя). 

Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:

  • Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);
  • Енергодар – Запоріжжя;
  • Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.

Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу. 

На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:

  • Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;
  • Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;
  • Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
  • Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.

У Житомирській області:

  • Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
  • Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
  • Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

"Евакуація проводиться безкоштовно. Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей", – додав Тимошенко.

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