В Офісі президента назвали, які гуманітарні коридори для евакуації працюватимуть сьогодні

У п’ятницю, 11 березня, запланована робота гуманітарних коридорів у декількох областях України.
Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).
Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.
Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:
- Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);
- Енергодар – Запоріжжя;
- Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.
Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.
На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:
- Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;
- Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;
- Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
- Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.
У Житомирській області:
- Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
- Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
- Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.
"Евакуація проводиться безкоштовно. Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей", – додав Тимошенко.