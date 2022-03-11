В Офісі президента назвали, які гуманітарні коридори для евакуації працюватимуть сьогодні

Є надія відкрити коридор з Маріуполя.

У п’ятницю, 11 березня, запланована робота гуманітарних коридорів у декількох областях України.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, є надія відкрити коридор з Маріуполя за маршрутом: Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портівське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя).

Транспорт із Запоріжжя обслуговуватиме цю евакуацію, а також вивезення людей з Пологів за маршрутом: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

Крім того, заплановано евакуаційні гуманітарні маршрути:

Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ);

Енергодар – Запоріжжя;

Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова.

Разом із вивезенням людей, запланована також доставка гуманітарного вантажу.

На Київщині заплановано евакуацію людей за маршрутами:

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ;

Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;

Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.

У Житомирській області:

Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;

Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

"Евакуація проводиться безкоштовно. Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей", – додав Тимошенко.