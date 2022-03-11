Через бойові дії без електропостачання залишається 232 населені пункти Чернігівщини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Чернігівської ОДА.

"Відновлювальні роботи проводяться за можливості. Внаслідок враження ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури, у Чернігові станом на 8 ранку 11 березня відсутнє газо-, тепло-, водо- та електропостачання на більшій частині території міста", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Фото: Чернігівська ОДА

Фото: Чернігівська ОДА

Нагадаємо, через ворожі авіаудари по Чернігову у ніч на 11 березня місто залишилося без водопостачання. Було порушено водопровідну мережу.

10 березня російські окупанти обстріляли колону людей, що прямувала пішки з Чернігова в напрямку Куликівки.