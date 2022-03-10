На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей

У місті Ніжині на Чернігівщині внаслідок обстрілів окупантами загинуло двоє людей. Ще пʼятеро - поранені. Про це повідомляє міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО “Ураган”. Є інформація про 5 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернуто в домівки, - йдеться у повідомленні. - Чотири будинки залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені завтра. У 17 школі, 25 садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації".

Міський голова наголосив, що російські окупанти продовжують підступно обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

За 10 березня на Поліському та Волинському напрямках захисники примусили ворога відійти на невигідні для нього позиції. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Мураївка.