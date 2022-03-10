Понад 1600 мешканців Ізюма вдалося евакуювати 10 березня.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Під час евакуації жителів Ізюма тривали обстріли. Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і продовжила атаку на мирне населення. Попри це виїхали 44 автобуси, вдалося евакуювати більше 1600 людей. Також доставили гуманітарний вантаж із Харкова", - написав Синєгубов.

Очільник Харківщини зазначив, що частина людей за власним бажанням залишилася в Ізюмському районі, але більш безпечних місцях. Інших вивезли в сусідню область.

"Дякую місцевій владі, волонтерам, Теробороні, небайдужими жителям, водіям, які ризикували життями та під обстрілами організовували та евакуйовували людей! Російський окупант постійними атаками з повітря чинить в тому числі і психологічний тиск на мирне населення, але ми не здаємося! Будемо робити все можливе, щоб продовжити евакуацію вже найближчим часом", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, 9 березня голова Харківської ОДА повідомив, що Росія зірвала евакуацію жителів. "Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб", - повідомив Синєгубов.