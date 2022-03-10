91% опитаних, думаючи про ситуацію в Україні, відчувають надію, – «Рейтинг»

Тих, хто взагалі не вірить в перемогу України, практично немає.

91% опитаних, думаючи про ситуацію в Україні, відчувають надію. Лише 6% відчувають безвихідь. У всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 8-9 березня.

57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% – за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає.

16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

Більше 80% відповіли, що якимось чином допомагають у захисті України: зокрема 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% – допомагають фінансово. Також 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% – продовжують працювати в критичній інфраструктурі. 10% українців зазначили, що є учасниками територіальної оборони. Тільки 19% відповіли, що не мають змоги допомагати зараз країні. Частіше – це старші люди. Однак і серед старших більшість сьогодні залучені до супротиву.

Абсолютна більшість – 97% опитаних – планують залишатись в Україні найближчим часом.

Опитування проведено 8-9 березня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів, похибка репрезентативності – 2,8%.

Нагадаємо, 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні.