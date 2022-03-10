Під час обстрілу телевежі у Києві загинула громадянка Росії

Ася Клімова переїхала до Києва пів року тому. Їй було 32 роки.

Під час ракетного обстрілу телевежі в Києві 1 березня загинула громадянка Росії Ася Клімова. Вона пів року тому переїхала до столиці України. Жила поблизу Дорогожичів і мала тимчасову посвідку на проживання в Україні.

1 березня Ася вийшла з дому в напрямку метро. З тих пір з нею не було звʼязку. Сьогодні її друзі повідомили, що Ася загинула під час обстрілу російськими військами телевежі на Дорогожичах.

У своєму останньому відео Ася Клімова розповідала, що російські військові «не рятують від фашистів, а напали на неї і на українців і продовжують нападати вдень та вночі».

«Я сиджу у дверному отворі у себе вдома, оскільки це безпечно, якщо по будинку вдарять, чекаю, коли мої сусіди покличуть мене в метро, бо тривожно йти самій. Мої сусіди, які говорять російською зі мною і зі своїми батьками телефоном. Їхні батьки зараз в інших містах, в укриттях. […] Я буду вдячна, якщо ви цим поділитесь, щоб у вашому інформаційному полі було більше інформації про те, що насправді тут відбувається. Мене ніхто не рятує від фашистів. На мене і на народ довкола мене напали і продовжують нападати вдень та вночі», — говорить дівчина у своєму останньому відео в інстаграмі.

Нагадаємо, що 1 березня 2022 року близько 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали двох ракетних ударів по Київській телевізійній вежі на вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці. Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів і спортивний комплекс.

У результаті авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – мирні люди.