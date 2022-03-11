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По мирних мешканцях України Росія вже випустила 328 оперативно-тактичних ракет, - Залужний

Від 24 лютого російські загарбники завдали 219 ракетних ударів по українських населених пунктах.

По мирних мешканцях України Росія вже випустила 328 оперативно-тактичних ракет, - Залужний
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Від початку відкритого вторгнення в Україну Росія випустила по українських населених пунктах 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр".

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Від початку відкритого вторгнення РФ по мирних мешканцях України окупанти завдали 219 ракетних ударів.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - наголосив Залужний.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати Росії в повномасштабній війні проти України станом на 11 березня складають більш ніж 12 000 осіб і 353 танки.

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