У Чернігівській області сили спротиву звільнили від окупантів 5 населених пунктів

Сили спротиву в Чернігівській області своїми сміливими діями та рішучістю звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.
Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.
"Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", – повідомили військові.
Період, коли були звільнено населені пункти, а також їхні назви не уточнюють.
Нагадаємо, учора в Генштабі повідомили про звільнення від ворожих військ села Бакланова Муравійка. Українські захисники також відкинули ворога на невигідні для нього позиції на двох напрямках.