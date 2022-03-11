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У Чернігівській області сили спротиву звільнили від окупантів 5 населених пунктів

ОК "Північ" каже, що морально-психологічний стан російських солдатів не сприяє виконанню завдань.

У Чернігівській області сили спротиву звільнили від окупантів 5 населених пунктів
Ілюстративне фото
Фото: cow.org.ua

Сили спротиву в Чернігівській області своїми сміливими діями та рішучістю звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", – повідомили військові.

Період, коли були звільнено населені пункти, а також їхні назви не уточнюють. 

Нагадаємо, учора в Генштабі повідомили про звільнення від ворожих військ села Бакланова Муравійка. Українські захисники також відкинули ворога на невигідні для нього позиції на двох напрямках. 

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