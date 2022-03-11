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​На спецрахунок для підтримки ЗСУ надійшло майже 11,3 мільярда гривень, - Нацбанк

На потреби військових вже перерахували майже 10,2 млрд грн.

​На спецрахунок для підтримки ЗСУ надійшло майже 11,3 мільярда гривень, - Нацбанк
Фото: пресслужба НБУ

Станом на 11 березня року на спецрахунок для підтримки Збройних сил України надійшло понад 11,3 млрд гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацбанку.

Кошти перерахували як українці, так і іноземні громадяни і компанії зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади і багатьох країн світу.

З отриманих коштів, як повідомили в Національному банку, вже перерахували на потреби військових майже 10,2 млрд грн, зокрема:

"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,14 млрд грн", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, 24 лютого Національний банк України відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Його реквізити - UA843000010000000047330992708.

Станом на 5 березня на рахунок для потреб української армії надійшло майже 10 мільярдів гривень.

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