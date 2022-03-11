​На спецрахунок для підтримки ЗСУ надійшло майже 11,3 мільярда гривень, - Нацбанк

На потреби військових вже перерахували майже 10,2 млрд грн.

Станом на 11 березня року на спецрахунок для підтримки Збройних сил України надійшло понад 11,3 млрд гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацбанку.

Кошти перерахували як українці, так і іноземні громадяни і компанії зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади і багатьох країн світу.

З отриманих коштів, як повідомили в Національному банку, вже перерахували на потреби військових майже 10,2 млрд грн, зокрема:

"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,14 млрд грн", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, 24 лютого Національний банк України відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Його реквізити - UA843000010000000047330992708.

Станом на 5 березня на рахунок для потреб української армії надійшло майже 10 мільярдів гривень.