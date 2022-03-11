Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
ГоловнаСуспільствоВійна

Нові перехоплення розмов росіян: «На убой отправляют, на#уй! Это не Сирия», «У меня доф#ща серебра нового. Сказали - все можно»

Російські військові скаржаться на брак матеріального забезпечення.

Нові перехоплення розмов росіян: «На убой отправляют, на#уй! Это не Сирия», «У меня доф#ща серебра нового. Сказали - все можно»
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив нові записи перехоплених розмов російських військових, які вторглись в Україну. 

В одній окупант скаржиться, що Україна виявилась «не Сирією», українські війська «довбуть» російські підрозділи щодня, натомість ті не можуть знайти українських оборонців – немає сил і засобів.

Ще одна перехоплена розмова свідчить про те, що російським військовим бракує матеріального забезпечення. І при цьому вони займаються санкціонованим мародерством – окупант хвалиться награбованим сріблом і стверджує, що «сказали, все можна». 

Окупант розповідає дружині, наскільки все погано в російських військ, і каже, що поповнює припаси, грабуючи магазини. 

Нагадаємо, сьогодні СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також