Нові перехоплення розмов росіян: «На убой отправляют, на#уй! Это не Сирия», «У меня доф#ща серебра нового. Сказали - все можно»

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив нові записи перехоплених розмов російських військових, які вторглись в Україну.

В одній окупант скаржиться, що Україна виявилась «не Сирією», українські війська «довбуть» російські підрозділи щодня, натомість ті не можуть знайти українських оборонців – немає сил і засобів.

Ще одна перехоплена розмова свідчить про те, що російським військовим бракує матеріального забезпечення. І при цьому вони займаються санкціонованим мародерством – окупант хвалиться награбованим сріблом і стверджує, що «сказали, все можна».

Окупант розповідає дружині, наскільки все погано в російських військ, і каже, що поповнює припаси, грабуючи магазини.

Нагадаємо, сьогодні СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати.