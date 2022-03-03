Окупанти розповідають близьким про вбитих і поранених у своїх лавах.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував перехоплені розмови російських військових, які вторглися в Україну.

"Починаю публікувати цикл перехоплення розмов російських окупантів. Вороги деморалізовані, почуваються залишеними, кинутими. Без палива та постачання. Битимемо вас, покидьків, ще міцніше! Мерзотники! За Чернігів! За Харків! За Маріуполь! За Київ! Перехоплення надані нашими союзниками", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Росіяни розповідають про вбитих і поранених у своїх лавах, а також про те, як мародерствують в українських магазинах. Військові розповідають своїм близьким, що їх кинули.

Нагадаємо, в Україні обмежено розмови з українських сім-карток в росію. Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.