Російські окупанти грабують захоплені села Вишгородського району Київської області

Російські окупаційні війська зайняли села на північ від Вишгорода Київської області та тероризують місцеве населення. Про це LB.ua повідомили місцеві мешканці.

«У нас вже протягом декількох днів стоять російську окупаційні війська, які не мають продовольства та грабують місцеве населення, віднімаючи їжу. Вони розташувалися просто серед хат та намагаються прикриватися нами, як живим щитом. У нас вже декілька днів немає світла, але полагодити це окупанти не дають – їх військові розташувалися просто біля місця обриву високовольтної лінії передач», - розказала мешканка села Димер.

За її словами, в селі катастрофічно не вистачає їжі, і один з односельців намагався прорватися в бік Лютежу, щоб допомогти односельчанам, але був обстріляний. «У нас дуже багато поранених і майже немає медикаментів. Ми намагалися зв’язатися з державними органами, але наразі немає жодної можливості отримати ліки. Наскільки мені відомо, міст в селі Козаровичі зруйнований».

Нагадаємо, тривають бої в містах біля Києва - у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Ворог закріпився на Північ від Вишгорода - у Димері та Іванкові.