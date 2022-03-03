Окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї три дні, – СБУ

СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем.

Російські окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї три дні. Натомість уже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат. І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто з обов'язкового списку.

СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем.

«Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі «в дим» з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там «наваляло» нашим ніхто не знає», – йдеться у перехопленій розмові.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого по 3 березня, агресор втратив близько 9000 військових.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, Росія все ще відмовляється забирати тіла своїх солдатів.