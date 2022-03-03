Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення : білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України

Генштаб Збройних сил України розмістив на своїй Facebook-сторінці оперативну інформацію станом на 18:00 про ситуацію з вторгненням російських військ.
- За даними ЗСУ, на Волинському напрямку українські бійці утримують визначені рубежі.
- На території Білорусі, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.
За інформацією, якою володіє українська сторона, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною.
"Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", - повідомили в Генштабі ЗСУ.
- На Сіверщині механізовані та танкові частини утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.
- На Слобожанщині механізовані частини ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Загарбник несе великі втрати.
- Угруповання Об’єднаних сил під час важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Маріуполь, зазначили в Генеральному штабі, залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.
- На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів, маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють велике невдоволення.
- На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в оперзоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя.
"Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв", - повідомили в ЗСУ.
- Оборона Києва продовжує відбивати наступ ворога, наносячи йому вогневе ураження та утримує оборонні рубежі навколо міста та основних аеродромів.
"Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці", повідомили в Генштабі.
У ЗСУ наголосили, що "загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Довіряйте тільки перевіреним інформаційним ресурсам".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 3 березня повідомив, що на жодному зі стратегічних напрямків у російських окупантів немає успіху.
3 березня делегації України і Російської Федерації розпочали другий раунд перемовин про мир. Українська сторона вимагає негайного припинення вогню, перемир'я і надання гуманітарних коридорів.