Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення : білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України

Російські окупанти в боях зазнають великих втрат, повідомили в Збройних силах України.

Генштаб Збройних сил України розмістив на своїй Facebook-сторінці оперативну інформацію станом на 18:00 про ситуацію з вторгненням російських військ.

За даними ЗСУ, на Волинському напрямку українські бійці утримують визначені рубежі.

На території Білорусі, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

За інформацією, якою володіє українська сторона, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною.

"Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Сіверщині механізовані та танкові частини утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Загарбник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил під час важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Маріуполь, зазначили в Генеральному штабі, залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів, маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють велике невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в оперзоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя.

"Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв", - повідомили в ЗСУ.

Оборона Києва продовжує відбивати наступ ворога, наносячи йому вогневе ураження та утримує оборонні рубежі навколо міста та основних аеродромів.

"Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці", повідомили в Генштабі.

У ЗСУ наголосили, що "загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Довіряйте тільки перевіреним інформаційним ресурсам".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 3 березня повідомив, що на жодному зі стратегічних напрямків у російських окупантів немає успіху.

3 березня делегації України і Російської Федерації розпочали другий раунд перемовин про мир. Українська сторона вимагає негайного припинення вогню, перемир'я і надання гуманітарних коридорів.