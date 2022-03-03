Російські окупанти зламали деякі сайти в областях України і поширюють фейки про "капітуляцію", - СБУ

"Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти", - наголосили в Службі безпеки.

На деяких сайтах регіональних органів влади та місцевого самоврядування України почали з'являтися повідомлення про начебто капітуляцію перед Росією.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Ворог зламав окремі сайти... та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо - це ФЕЙК!" - зазначили в СБУ.

У держоргані повідомили, що таким чином "окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі".

"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Усі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!" - наголосили в Службі безпеки.

СБУ закликала українців отримувати інформацію лише з офіційних джерел і не поширювати неперевірені та недостовірні факти, які продукує країна-агресор.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, про цю проблему заговорили в Херсонській облдержадміністрації. "Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть, нібито до них надходять звернення та телефонні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії! Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк", - повідомили в ОДА.