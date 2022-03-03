Правозахисники та ГО вимагають ратифікувати Римський статут МКС

Громадські організації України звертаються до президента Володимира Зеленського та парламенту невідкладно ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомила пресслужба Центру прав людини ZMINA.

"Представники Російської Федерації, здійснюючи збройну агресію в Україні, щодня вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності. Напади на цивільне населення, використання цивільних як живого щита, примусова мобілізація, використання заборонених видів озброєння, катування, знищення культурних цінностей та багато інших – це не просто акти тероризму, як їх класифікує українська прокуратура, це - міжнародні злочини, які не мають строків давності", - наголосили правозахисники.

Як повідомлялося, зараз багато урядовців, пересічних людей, журналістів, політиків, активістів і воєнних апелюють до Гааги як символу справедливості з надією, що ці злочини будуть розслідувані, а винні будуть покарані.

2 березня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що 38 країн звернулося до МКС щодо негайного початку розслідування міжнародних злочинів в Україні, що є найбільшим поданням в історії МКС. Прокурор МКС у той самий час заявив, що розпочне негайне розслідування.

Однак Україна досі не ратифікувала Статут МКС, що може створювати перешкоди у цих розслідуваннях і надалі в процесі суду. Ратифікація Римського статуту, наголошують в організації, дозволить Україні суттєво пришвидшити процедури роботи МКС.

"На сьогодні ми не бачимо жодного логічного аргументу проти ратифікації Римського статуту і вважаємо, що парламент має зібратися на екстрене засідання для його ратифікації. Такий демонстративний акт також дасть чітке розуміння усім, що рано чи пізно їхні міжнародні злочини в Україні будуть розслідувані. Це безумовно матиме додатковий охолоджувальний ефект для них", - заявили правозахисники.

Також вони закликали президента підписати Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (законопроєкт № 2689), ухвалений парламентом ще в травні 2021 року.

"Наразі чинний Кримінальний кодекс не дає чіткого переліку міжнародних злочинів, які вчиняють представники РФ, що в подальшому створюватиме суттєві проблеми у притягненні до відповідальності винних. Потрібно перейти від декларацій до реальних дій для притягнення до відповідальності причетних до вчинення міжнародних злочинів на території України.

Ми не хочемо, щоб заяви про притягнення до відповідальності залишилися деклараціями. Ми вважаємо, що всі потерпілі від міжнародних злочинів, скоєних на території України, заслуговують на правосуддя. Це важливе завдання дає нам шанс, що такі злочини більше не будуть повторюватися, а винні рано чи пізно понесуть відповідальність.

Центр громадянських свобод; Громадська організація Кримський центр ділового та культурного співробітництва “Український дім”; Громадська організація “Truth Hounds”; Центр прав людини ZMINA; ЦГП “Альменда”; ГО “Вектор прав людини”; Фундація DEJURE; ГО Школа Медіапатріотів; ХОФ “Громадська Альтернатива”; КримSOS; Кримська правозахисна група; ГО “Культура проти хамства”.

Нагадаємо, раніше прокурор МКС Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту МКС, тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Раніше прокурор Хан оприлюднив перелік держав, які подали позов проти Росії за її війну в Україні. Таких країн 39, а не 38, як повідомляли спочатку.

Зазначимо, що у 2016 році президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про те, що Росія не стане учасником Римського статуту МКС.