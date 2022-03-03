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Військові захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек"

Система призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом.

На Чернігівщині поблизу Мени українці захопили машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1 “Буратіно” (вдосконалена версія - ТОС-1А «Солнцепёк»). Про це доповідає Мілітарний.

За даними видання, на відео, яке шириться у мережі, найімовірніше, транспортно-заряджальна машина зі складу комплексу – ТЗМ-Т.

На відео зазначається, що установка ТОС-1А "Солнцепек" захоплена з повним боєкомплектом.

Важка вогнеметна система — одна із систем озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом. Також для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

У 2001 році на озброєння російської армії була прийнята вдосконалена система ТОС-1А «Солнцепек».

Нагадаємо, 1 березня 2022 ЗСУ в Донецькій області захопили пускову установку цієї системи.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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