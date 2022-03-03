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Росія може влаштувати провокацію проти евакуаційної колони з Маріуполя, яку організувало консульство Греції, - ЦПД

Удар можуть нанести під виглядом полку "Азов".

Росія може влаштувати провокацію проти евакуаційної колони з Маріуполя, яку організувало консульство Греції, - ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливу провокацію, яку Росія панує влаштувати проти евакуаційного конвою, який організувало Генеральне консульство Греції в Маріуполі. Про це йдеться у пресслужбі ЦПД.

Власне, повідомляється, що Росія під виглядом українського полку "Азов" може готувати удар по конвою, щоб дискредитувати Україну на світовому рівні.

"Російські окупанти можуть під виглядом українського полку "Азов" готувати удар по евакуаційному конвою, який організувало Генеральне консульство Греції в Маріуполі. Таким чином російська сторона може спробувати дискредитувати Україну на міжнародному рівні, щоб знизити ступінь наданої нам підтримки!" - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Крім того, міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба заявив, що росіяни можуть готувати обстріл власної території, аби звинуватити Україну в атаці на цивільне населення РФ.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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