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Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова

За даними ОДА, це була ракетна атака. 

Удар Росії по Чернігову, 3 березня
Фото: Чернігівська ОДА в Facebook
Удар Росії по Чернігову, 3 березня

Близько 12:30 російські окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому житловому масиву в центрі Чернігова.

Пошкоджень зазнало багато будинків. Там вибито вікна, пошкоджено і подекуди знищено стіни та покрівлі, балкони. Про це повідомили на сторінці Чернігівської ОДА у Facebook.

"Поблизу немає ЖОДНИХ військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок", – підкреслили в ОДА.

Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. 

Нагадаємо, що сьогодні в Чернігові близько 8:10 ворожий снаряд влучив у нафтобазу на території ДП "Комбінат Айстра". Унаслідок цього сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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