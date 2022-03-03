Поліція Києва затримала ДРГ з арсеналом зброї

Диверсанти намагалися сфотографувати вхід на станцію метро та прилеглу територію.

Столична поліція на одній зі станцій метро затримала чотирьох диверсантів. Як повідомляє МВС, група здійснювала фотофіксацію.

Працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід у станцію та прилеглу територію.

"Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, у якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали. Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі", - повідомили в поліції.

Там уточнили, що ДРГ мала із собою каністри з бензином, карти Києва та підроблені перепустки. Групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.