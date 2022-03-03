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Поліція Києва затримала ДРГ з арсеналом зброї

Диверсанти намагалися сфотографувати вхід на станцію метро та прилеглу територію.

Поліція Києва затримала ДРГ з арсеналом зброї
Фото: Нацполіція

Столична поліція на одній зі станцій метро затримала чотирьох диверсантів. Як повідомляє МВС, група здійснювала фотофіксацію.

Працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід у станцію та прилеглу територію.

"Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, у якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали. Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі", - повідомили в поліції.

Там уточнили, що ДРГ мала із собою каністри з бензином, карти Києва та підроблені перепустки. Групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Ірена СкуратовськаІрена Скуратовська, редактор розділу "Блоги"
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