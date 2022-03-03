Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ГоловнаСуспільствоПодії

Держмитслужба прозвітувала, що передали українським бійцям митниці

Зі складів митниць уже відправили автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи тощо.

Держмитслужба прозвітувала, що передали українським бійцям митниці
Фото: Пресслужба ДМС України

У Держмитслужбі розповіли, що передали митниці українським військовим.

Інформацію опублікували на Facebook-сторінці відомства.

Вінницька митниця передала бійцям тканину і пиломатеріали.

Житомирська митниця - 13 авто та пиломатеріали.

Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування.

Київська митниця - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Львівська митниця надіслала бійцям 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони.

Сумська митниця передала 740 літрів пального, а Чернівецька митниця - 43 одиниці автотранспорту.

Хмельницька митниця - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину. 

"Передають товари і в інших митницях ... Передача майна зі складів митниць продовжується щоденно. Далі - більше!" - повідомили в Митслужбі.

Нагадаємо, 26 лютого очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що уряд ухвалив рішення все конфісковане митницею майно передавати Збройним силам України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також