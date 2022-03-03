Держмитслужба прозвітувала, що передали українським бійцям митниці

У Держмитслужбі розповіли, що передали митниці українським військовим.

Інформацію опублікували на Facebook-сторінці відомства.

Вінницька митниця передала бійцям тканину і пиломатеріали.

Житомирська митниця - 13 авто та пиломатеріали.

Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування.

Київська митниця - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Львівська митниця надіслала бійцям 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони.

Сумська митниця передала 740 літрів пального, а Чернівецька митниця - 43 одиниці автотранспорту.

Хмельницька митниця - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.

"Передають товари і в інших митницях ... Передача майна зі складів митниць продовжується щоденно. Далі - більше!" - повідомили в Митслужбі.

Нагадаємо, 26 лютого очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що уряд ухвалив рішення все конфісковане митницею майно передавати Збройним силам України.