З Ірпіня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею більше 1000 жінок та дітей.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Було організовано кілька рейсів, зокрема один з Ірпіня, другий – з Біличей.

Наразі жінки та діти знаходяться у безпечному місці.

Операцію провели Головне управління Служби безпеки у Києві та Київській області та АТ “Укрзалізниця”.

“Укрзалізниця й надалі в тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з самих небезпечних точок”, – додали у компанії.

Нагадаємо, з міста Бородянка на Київщині вдалося евакуювати частину людей. Водночас ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення у напрямках Димер-Іванків та у громади Полісся.