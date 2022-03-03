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З Ірпеня та прилеглих територій евакуювали понад 1000 жінок та дітей

Людей евакуювали залізницею.

З Ірпіня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею більше 1000 жінок та дітей. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Було організовано кілька рейсів, зокрема один з Ірпіня, другий – з Біличей. 

Наразі жінки та діти знаходяться у безпечному місці.

Операцію провели Головне управління Служби безпеки у Києві та Київській області та АТ “Укрзалізниця”. 

“Укрзалізниця й надалі в тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з самих небезпечних точок”, – додали у компанії.

Нагадаємо, з міста Бородянка на Київщині вдалося евакуювати частину людей. Водночас ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення у напрямках Димер-Іванків та у громади Полісся.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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