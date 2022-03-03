"Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти".

Уряд України починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти з якиї підуть на відновлення України після військової агресії Російської Федерації. Про це заявиви прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні.

Перший фонд - це Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

"Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожний дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст та дорогу!", - наголосив Шмигаль.

Другий - Фонд відновлення та трансформації економіки. "Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий «український план Маршала». Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну", - пояснив прем'єр.

Третій - Фонд обслуговування та погашення боргу. Шмигаль зазначив, що Україна сьогодні, не зважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін здійснив купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. "Але ми вважаємо, що світ має допомогати і підтримувати Україну, розуміючи який тягар сьогодні лежить на нас", - зазначив прем'єр.

Четвертий - Фонд підтримки постраждалого бізнесу. Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування.

"Ми тут, ми на своїй землі, і ніхто не зможе відібрати наше європейське майбутнє. Ми все відбудуємо! Слава українській армії. Слава українському народу. Слава Україні!", - додав Шмигаль.