​Україна є парканом між не-цивілізацією і цивілізацією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався сьогодні, 3 березня, з представниками світових ЗМІ в прес-центрі ОП у столиці.

Володимир Зеленський заявив, що Україна сьогодні є парканом між не-цивілізацією і цивілізацією, маючи на увазі Росію і Захід.

Про це Президент сказав під час спілкування з представниками світових ЗМІ в прес-центрі ОП у Києві.

"Російську армію, людей, ніхто не рахує, скільки їх помирає під обстрілами цієї війни. Ви знаєте, що вони з собою привезли крематорій? Тобто вони (російська влада - Ред.) заздалегідь не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям, що їхні діти тут загинули, що вони сюди прийшли вбивати нас. Це жах!", - висловив обурення Президент України.

Фото: Пресслужба ОПУ

Він сказав, що не розуміє, як російський президент і верхівка армії РФ можуть так ставитися до своїх солдатів, маючи на увазі інформацію про пересувний крематорій.

"Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти? Це і є акти геноциду і нацизму!", - наголосив Зеленський.

"Кінець світу вже стався, якщо ми не можемо зупинити такі кроки. Кінець світу для таких людей", - додав Президент.

Він зазначив, що нині Україна є "парканом між не-цивілізацією, і цивілізацією".

"Я не відрізаю народ Росії. Вони бояться вийти на вулицю, сказати своєму президенту, так як мені кажуть. Коли люди не задоволені кроками ... були демонстрації. Вони казали - нам це не підходить, ми не задоволені деякими податковими змінами тощо. Це нормально. Ми ж тебе обрали, щоб мати доступ до тебе", - сказав Володимир Зеленський.

На запитання журналістів про "червоні лінії" в переговрах із Росією Зеленський відповів: якби він не був президентом, то сьогодні вступив би у лави територіальної оборони. І в жодному разі на вимогу скласти зброю, захищаючи своїх співгромадян, не виконав би такого наказу.

Президент України звернувся до матерів російських солдатів із закликом забрати своїх синів із війни, яку розпочала Росія.

"Я б не хотів. Щоб їх у крематорії залишили, і їхні матері навіть не будуть знати", - додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, стартував другий раунд перемовин між Україною та Росією про мир. Україна вимагає негайного припинення вогню, перемир'я і надання гуманітарних коридорів.