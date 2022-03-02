Депутати нижньої палати парламенту Франції стоячи аплодували українцям і президенту Зеленському

Участь у засіданні брали французький прем'єр і український посол.

Депутати Національних зборів Франції (Нижня палата парламенту) під час спеціального засідання, присвяченого Україні, тричі аплодували стоячи українському народу та президенту Володимир Зеленському.

Про це повідомляється у фейсбуці посольства Україні у Франції.

Повідомляється, що засідання проходило за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України у Франції Вадима Омельченка та прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.

Нагадаємо, що депутати Європарламенту під час звернення президента України Володимира Зеленського та розгляду заявку України на вступ до ЄС теж аплодували стоячи.