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Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ

Президента-втікача перевезли з Ростова до Мінська.

Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Фото: Предоставлено автором

Президент-утікач Віктор Янукович перебуває в Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, саме в Білорусі Януковича спробують оголосити "президентом України".

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в українській розвідці.

"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", – йдеться в повідомленні.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади

Близько 17:18 1 березня ворог завдав удару по київській телевежі, на якийсь час телеканали припинили трансляцію.

Також окупанти вдарили по меморіальному комплексу "Бабин Яр".

Унаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі загинули 5 осіб, ще 5 постраждали. Також зазнав руйнувань "Бабин Яр".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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