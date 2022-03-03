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Українська делегація їде на переговори з РФ. Подоляк анонсував початок за кілька годин

Радник голови ОП виклав фото з Арахамією з гелікоптера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк анонсував початок переговорів з Росією через пару годин. У твіттері він виклав фото з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією з підписом "На перемовини з РФ. Уже в гелікоптерах... Через пару годин почнемо".

Склад делегації не оголошується, але, за інформацією ще одного радника ОП Олексія Арестовича, він той самий, що й минулого разу.

Давид Арахамія у фейсбуці додав, що "програма мінімум - гуманітарні коридори". "Далі - за обставинами", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир. Але українська сторона за жодних обставин не поїде на переговори, якщо РФ на них планує оголошувати лише свої ультиматуми.

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого і завершися тим, що сторони "визначили низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення". Після чого делегації повернулися до свої країн.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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