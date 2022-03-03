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Сенатори США розробили пакет санкцій проти усіх російських держпідприємств під назвою "Героям слава"

Зокрема, йдеться про такі компанії як "Роснафта", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT

Сенатори США розробили пакет санкцій проти усіх російських держпідприємств під назвою "Героям слава"
Фото: betterworldcampaign.org

Сенатори-республіканці Марко Рубіо і Час Грасслі представили законопроєкт з запровадження широкомаштабних санкцій проти усіх російських державних підприємств під назвою "Героям слава". Про це повідомляється на сайті сенатора Рубіо.

Законопроєкт має повну назву "Припинення збагачення російських олігархів і промислових союзників махінацій Москви з використання її мерзенного злочинства за кордоном", скорочена англійська абревіатура цієї назви "Героям Слава".

Так, санкції передбачають заборону доступу на американський ринок капіталів для компаній, які перебувають у власності або контролюються Москвою для фінансування війн Володимира Путіна. Йдеться про такі компанії як "Роснафта", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT.

"Путін активно розпалює російську машину війни за допомогою коштів, які отримують контрольовані Москвою державні корпорації. Жодне російське державне підприємство не повинно мати доступу до американських капіталів, коли кровожерливий диктатор здійснює вторгнення в Україну", - наголосив Рубіо.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ухвалили рішення запровадити блокувальні санкції щодо 22 російських компаній, пов'язаних з оборонним сектором. А Канада посилила свій санкцій пакет санкціями проти топових співробітників "Газпрому" та "Роснафти".

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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