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США впроваджують блокувальні санкції щодо 22 оборонних компаній Росії

"Вартість «бюджету війни» президента Путіна раптово вичерпалась".

США впроваджують блокувальні санкції щодо 22 оборонних компаній Росії

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення запровадити блокувальні санкції щодо 22 російських компаній, пов'язаних з оборонним сектором.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Серед дій, що приймаються сьогодні, - повністю блокувальні санкції щодо структур російської оборони", - йдеться в пресрелізі.

Обмеження торкнуться 22 російських структур, пов'язаних із обороною, зокрема фірм, які створюють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи електронної зброї, ракети, а також безпілотні літальні апарати для російських військових.

"Сьогодні ми також впроваджуємо жорсткі санкції проти оборонного сектору Росії. Загалом, ці санкції та обмеження мають потужний вплив на російську економіку. Вартість «бюджету війни» президента Путіна раптово вичерпалась", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує посольство США в Україні.

Нагадаємо, сьогодні під час свого звернення "Про становище країни" президент США Джо Байден заявив, що Штати закрили небо для російських літаків.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент та колишній прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну.  Так він відповів на заяву міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що ЄC вестиме проти РФ тотальну економічну війну і спричинить крах її економіки через військову агресію проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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