У Коростені внаслідок авіаційного обстрілу блокпоста загинули четверо людей

У Коростені Житомирської області вдень 2 березня стався повітряний обстріл блокпосту. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, повідомляє "Суспільне Житомир" із посиланням на заступницю міського голови Коростеня Наталю Чижевську.

Атака відбулася близько 15 години дня, внаслідок обстрілу вийшла з ладу передавальна вежа, телетрансляція у місті припинилася.

Спочатку було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених, згодом мерія уточнила, що загинули четверо осіб, у тому числі цивільна жінка - пасажирка автомобіля, що проїжджав блокпост. Іще п'ятеро постраждалих зараз перебувають у лікарні.

Блокпост у Коростені здійснює пропуск за п'ятьма напрямками, на обороні стоять як військові, так і представники поліції та тероборони.

Нагадаємо, увечері 1 березня в результаті обстрілу Житомира пошкоджені житлові будинки, четверо людей загинули і ще 16 отримали поранення.