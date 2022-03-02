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У бою під Крутами бійці ЗСУ розгромили окупантів і захопили 5 танків, - ОТГ

Втрати ворога склали близько 200 осіб.

У бою під Крутами бійці ЗСУ розгромили окупантів і захопили 5 танків, - ОТГ
Фото: Вікіпедія

Під Крутами на Чернігівщині відбувся бій Збройних сил України і тероборони з російськими загарбниками, окупанти зазнали розгромної поразки. Про це повідомляє Крутівська ОТГ на своїй сторінці у фейсбуку.

Бій відбувся 1 березня між селами Пам'ятне та Хороше Озеро. Окупанти встигли обстріляти меморіал Героям Крут і сфотографувалися на його фоні.

"За свідченням жителів громади, після бою трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі. І на двох КамАЗах повезли у бік Сумщини, через село Плиски", - сказано в повідомленні.

Пізніше в ОТГ додали, що воїни ЗСУ поблизу Хорошого Озера "забрали у московитів п'ять цілих танків".

Нагадаємо, станція Крути є одним із символів боротьби за незалежність України. У 1918 році тут відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити, але ціною численних жертв затримали ворога.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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