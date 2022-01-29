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Зеленський: щороку курсанти отримуватимуть премію у День пам'яті Героїв Крут

Премія від президента буде грошовою.

Фото: пресслужба ОПУ

Щороку в День пам'яті Героїв Крут найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від Президента України.

Про це йшлося під час візиту президента Володимира Зеленського до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, де він зустрівся з курсантами й ліцеїстами військових вишів України, повідомила пресслужба ОПУ.

“І сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує”, – зазначив Зеленський.

Фото: пресслужба ОПУ

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

Глава держави зауважив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам та бойовим побратимам.

Фото: пресслужба ОПУ

За словами Глави держави, понад століття Герої Крут слугують прикладом та разом із сучасними захисниками й захисницями України надихають наступні покоління українських воїнів.

Фото: пресслужба ОПУ

“104 роки тому на нашій землі, на Чернігівщині, стався бій, що увійшов в історію нашої держави як великий символ героїзму, відваги та незламності в боротьбі за вільну та незалежну Україну. Як подвиг зовсім юних, ще недосвідчених і не до кінця підготовлених курсантів, студентів, гімназистів, які попри все це стали на захист України та ціною власного життя зупинили противника, в рази більшого за чисельністю та озброєнням”, – розповів Президент.

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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